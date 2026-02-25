Gamevestor ermöglicht es Spielern, ihre kommenden Lieblingstitel zu unterstützen und von ihnen zu profitieren

HQ

Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, Spieleentwickler zu unterstützen, einige bieten sogar Möglichkeiten, Projekte direkt über Kickstarter zu finanzieren. Allerdings gibt es für einen Spieler keine wirkliche Möglichkeit, eine Rendite auf seine Investition zu spüren, außer ein Spiel zu bekommen, das ihm Spaß macht... Irgendwann. Gamevestor steht kurz davor, das alles zu ändern.

Gamevestor stammt von den Veteranen der Videospielbranche Ivan March und Arthur Van Clap und bildet eine Brücke zwischen Entwicklern, die ihr Projekt finanziert sehen wollen, und Spielern, die so fest an ein Spiel glauben, dass sie bereit sind, darin zu investieren. Der entscheidende Unterschied zwischen der Finanzierung von Gamevestor und beispielsweise Kickstarter besteht darin, dass Investoren je nach kommerzieller Leistung Renditen zwischen 1,5- und 2-fach des investierten Betrags erzielen können. Das verlagert das Ziel von der bloßen Umsetzung des Spiels hin zur Unterstützung eines Projekts, das ebenfalls eine solide Rendite bringen kann.

Jede Investition birgt Risiken, und Gamevestor ist sich dessen mehr als bewusst. Daher gibt es Vorschriften, um Investoren so gut wie möglich zu schützen. Experten prüfen und überprüfen Projekte auf der Plattform von Gamevestor, es werden Teilrückerstattungen vergeben, wenn ein Projekt seine Meilensteinziele nicht erreichen kann, und jede Kampagne enthält klare Informationen zu Zielen, Risiken und Finanzstruktur.

Derzeit sind drei Spiele auf der Plattform verfügbar: Void Reaver ist ein Roguelite-Überlebender, Black One Blood Brothers ist ein taktischer Simulations-FPS und IMMORTAL: And the Death that Follows ist ein Hack-&-Slash-RPG.