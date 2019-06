Gamestop-Datenbank listet 21 unbekannte Switch-Titel

Am Samstag beginnt die erste E3-Pressekonferenz und es scheint eine ereignisreiche Woche mit vielen aufregenden Ankündigungen zu werden. Das gilt nicht zuletzt für Fans der Switch, da auch Nintendo mit einer eigenen E3-Direct am Start sein wird. Natürlich rätseln wir bereits darüber, welche neuen Titel wir auf dem Hybriden vielleicht zu Gesicht bekommen werden. Die Handelskette Gamestop gibt uns einige Hinweise darauf, da vor der Gaming-Messe nicht weniger als 21 unbenannte Titel in die Datenbank aufgenommen wurden.

Die Informationen stammen vom Twitter-Nutzer Sabi, der anscheinend bei Gamestop arbeitet und seine Aussage mit einem Bildbeweis belegen konnte. Andere Nutzer haben die Informationen bereits bestätigen können. Individuellen Nennungen sind nicht ersichtlich, aber nächste Woche ist der Spuk ja auch schon fast wieder vorbei und wir wissen mehr.