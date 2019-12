Gamestop verzeichnet weiteren Umsatzrückgang und zieht sich aus Nordeuropa zurück

Wir haben bereits vor einigen Wochen darüber berichtet, dass Gamestop 2020 die Präsenz ihrer Gaming-Shops im skandinavischen Raum angeblich massiv abbauen möchte. Nachdem die Gewerkschaft mit dem Management des Unternehmens verhandelte, äußerte sich die Organisation nun selbst zu den Gerüchten und bestätigte die Schließung etlicher Filialen.

Wie GamesIndustry schreibt, bestätigte CEO George Sherman auf dem jüngsten Investorentreffen weitere Umsatzrückgänge und schlechte Verkaufserwartungen für das kommende Jahr. Aus diesem Grund sollen alle Filialen in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland in den nächsten Monaten schrittweise geschlossen werden. Laut Sherman sei dieser Schritt notwendig geworden, um die "globale Flotte zu optimieren". In Nebensatz bestätigt er einen Jahresverlust von 673 Millionen US-Dollar, was hauptsächlich auf enttäuschende Hardware-Verkäufe zurückzuführen ist.

Die Umstellung des Vertriebs auf digitale Konsumenten fiel dem Unternehmen auch 2019 sehr schwer, wie GameSpot weiter ausführt. Im letzten Geschäftsjahr ging der Umsatz um 25,7 Prozent zurück, auf rund 1,4 Mrd. US-Dollar. Finanzielle Einbußen gab es in nahezu allen Kategorien, wobei der Hardware-Umsatz mit einem Rückgang von 45,8 Prozent am größten ausfiel. Gamestop selbst gibt an, dass diese Entwicklung allein darauf zurückzuführen sei, dass wir uns einer neuen Konsolengeneration nähern. Bis die neuen Geräte eintreffen, wird jedoch noch fast ein ganzes Jahr lang vergehen... Die Software-Umsätze von neuen Spielen sind um 32 Prozent zurückgegangen, nur die Switch-Konsole weist als einzige Plattform ein Wachstum auf.

Gamestop befindet sich mitten in einem massiven Umbruch und möchte ab sofort als "Gaming-Kulturzentrum" begriffen werden, nicht mehr als Geschäft für Games.