GameStop schließt mit sofortiger Wirkung Game Informer, das am längsten erscheinende US-amerikanische Videospielmagazin

Wir leben in schwierigen Zeiten in der Videospielindustrie. Wir berichten oft mit großem Bedauern über die Schließung von Studios und die Entlassung von Tausenden von Arbeitern, die jahrelang gearbeitet haben, um die Spiele zu entwickeln, die wir lieben und jeden Tag genießen. Doch leider schwappt diese Unsicherheit und Instabilität auch auf die Zunft der Fachpresse über. Wir haben in den letzten Monaten bemerkenswerte Schritte gesehen, wie z.B. die Übernahme vieler der großen englischsprachigen Nachrichtentitel durch The Gamer Network im Mai, aber was gerade in den Vereinigten Staaten passiert ist, ist noch schlimmer: GameStop hat Game Informer, die letzte große Print-Videospielpublikation, geschlossen.

Es war der X-Account des Magazins, der die traurige Nachricht überbrachte. Die Ausgabe 367 des Magazins wird daher die letzte sein.

"Nach 33 aufregenden Jahren, in denen wir euch die neuesten Nachrichten, Rezensionen und Einblicke aus der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Gamings geliefert haben, geben wir schweren Herzens die Schließung von Game Informer bekannt.

Von den Anfängen pixeliger Abenteuer bis hin zu den immersiven virtuellen Welten von heute hatten wir die Ehre, diese unglaubliche Reise mit euch, unseren treuen Lesern, zu teilen. Auch wenn unsere Pressen stillstehen, wird die Leidenschaft für das Gaming, die wir gemeinsam kultiviert haben, weiterleben.

Danke, dass ihr Teil unserer epischen Mission seid, und möge Euer eigenes Gaming-Abenteuer nie enden."

Quellen zufolge versammelte die Geschäftsführung am heutigen Freitag die gesamte Belegschaft und kündigte die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses an. Anscheinend befand sich sogar ein Arbeiter mitten auf einer Geschäftsreise, als die Schließung angekündigt wurde. Update: Nach einigen Zeugenaussagen der jetzt ehemaligen Mitarbeiter von GI gibt es nach der Mitteilung der Schließung in den Netzwerken immer noch Mitarbeiter, die nicht wissen, dass sie gefeuert wurden.





Gegen den CEO von GameStop, Ryan Cohen, wird derzeit wegen Insiderhandels ermittelt und er schuldet 47 Millionen US-Dollar. Es sieht so aus, als ob es die Kollegen von Game Informer sein werden, die das Desaster mit ihren Jobs bezahlt haben.