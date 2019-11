Gamestop schließt angeblich schrittweise Shops in Skandinavien

Die Einzelhandelskette Gamestop schließt laut einem Bericht des schwedischen Nachrichtenmagazins Computer Sweden seine Geschäfte in den skandinavischen Ländern. Die nordischen Geschäfte sollen im kommenden Jahr schrittweise abgebaut werden, entsprechende Benachrichtigungen, so schreibt das Magazin, seien bereits an alle Angestellten geschickt worden. Gamestop hat sich zu diesen Berichten nicht offiziell geäußert, deshalb betrachten wir diese Meldung als Gerücht. Bereits bekannt ist, dass Spielehändler auf der ganzen Welt in den letzten Jahren sinkende Einnahmen aus dem Verkauf von Spielen ziehen. Ob diese Entwicklung einen Einfluss auf den deutschen Markt haben wird, ist unbekannt. Kauft ihr Spiele noch physisch im Laden?