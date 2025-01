GameStop-interne Datenbank leckt Switch 2-Zubehör

HQ

Die interne Datenbank von GameStop enthüllte kürzlich mehrere Zubehörteile für Nintendos kommende Konsole (danke, Nintendeal). In den Auflistungen werden Artikel wie neue Express-MicroSD-Karten (von 256 GB bis 1 TB), Joy-Con-Ladegriffe und Tragetaschen angezeigt. Dieses Zubehör deutet darauf hin, dass Nintendos nächste Konsole schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und eine bessere Leistung unterstützen könnte. Die SKUs wurden jedoch schnell durch "Dummy-SKU"-Etiketten ersetzt, was darauf hindeutet, dass es sich um einen Fehler oder ein vorzeitiges Leck handeln könnte. Da Nintendo schweigt, sieht es so aus, als ob das Einzige, was wir tun können, ist, die Dinge weiter zusammenzusetzen und zu sehen, wo sie hinpassen.

