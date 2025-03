Gamestop hofft, dass Bitcoin das Unternehmen wieder auf die Beine bringt

HQ

Einer nach dem anderen wurden die großen Spielehändler gezwungen, zu schließen, und einer der größten war früher Gamestop, der heute jedoch am besten dafür bekannt ist, die Aktienkurse zu manipulieren (wenn Sie das interessant finden, empfehlen wir die Netflix-Doku Eat the Rich: The Gamestop Saga ) und negative Schlagzeilen über die Zukunftsstrategien des Unternehmens - das heutzutage immer weniger mit Spielen zu tun zu haben scheint.

Jetzt berichtet Börsvärlden, dass Gamestop beschlossen hat, eine neue Strategie auszuprobieren - Kryptowährung. In einem Finanzbericht gibt das Unternehmen bekannt, dass der Vorstand "einstimmig eine Aktualisierung seiner Anlagepolitik genehmigt hat, um Bitcoin als Treasury-Reservevermögen hinzuzufügen".

Natürlich wissen wir noch nicht, ob dies erfolgreich sein wird, aber einige Analysten sind skeptisch, dass es das Schiff retten wird.