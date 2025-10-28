Gamestop erklärt die Konsolenkriege für beendet - 30 Jahre zu spät

HQ

Gamestop versucht sein Bestes, um in einer Branche, mit der sie scheinbar immer weniger zu tun haben, relevant zu bleiben. Was sehr deutlich wird in ihrem letzten und eher tauben Post auf X, in dem sie die Konsolenkriege für beendet erklärten. Fertig und abgestaubt.

Das Problem ist natürlich, dass die Konsolenkriege vor etwa 30 Jahren endeten. Und der Kampf zwischen Nintendo und Sega ist längst beigelegt. Dennoch versucht Gamestop zu behaupten, dass die wahren Konsolenkriege mit Halo auf der ursprünglichen Xbox im Jahr 2001 begannen, und erzwingt damit auch ein Umschreiben der gesamten Erzählung.

Es überrascht nicht, dass der Beitrag auf X eine ganze Reihe von Augenbrauen hochzog und Gamestop viel Kritik von Spielern und Historikern gleichermaßen einbrachte. Ein komplettes PR-Desaster, das gerade einmal mehr bewiesen hat, wie abgekoppelt das Unternehmen geworden ist oder was von ihm noch übrig geblieben ist.