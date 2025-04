GameSquare veräußert seine Anteile am FaZe Clan

HQ

Nach einer Weile, in der es von Führungskräften und Geschäftsleuten geführt wurde, die weniger in die Art und Weise des heutigen Esports und der Influencer-Kultur eingeweiht waren - eine Zeit, die dazu führte, dass FaZe Clan ein börsennotiertes Unternehmen wurde und dann den Großteil seines Wertes und Wertes an der rücksichtslosen Börse verlor - hat das E-Sport-Team eine Phase durchlaufen, in der die Kontrolle von seinem ursprünglichen Gründer zurückerobert wird.

Dies bedeutete eine erhebliche Reduzierung des Fettes und viele Mitglieder, die aus ihren Verträgen entlassen wurden, während FaZe zu dem zurückkehrt, wofür es einst am besten bekannt war, nämlich Wettbewerbsfähigkeit, und dies setzt sich mit der neuesten Entwicklung fort.

Die Muttergesellschaft GameSquare hat beschlossen, ihren Anteil von 25,5 % an der Organisation zu veräußern und die operative Kontrolle an CEO Richard "FaZe Banks" Bengston zurückzugeben. Dies ist einfach Teil der Bemühungen, weiter zu wachsen und zu sehen, wie das Team Reichtum generiert, da GameSquare immer noch der Eigentümer des Teams ist, obwohl es die Kontrolle über seine Arbeitsweise abgegeben hat.

In einer Pressemitteilung erklärte Justin Kenna, CEO von GameSquare: "2024 war ein transformatives Jahr für GameSquare, das durch den Abschluss der Übernahme des FaZe Clans, Investitionen in unser Team und unsere globalen Fähigkeiten sowie die Medienplattform der nächsten Generation, die wir geschaffen haben, um Cross-Selling-Möglichkeiten zu fördern und unseren Marktanteil zu vergrößern, hervorgehoben wurde. Mit Blick auf das Jahr 2025 sind die heutigen Ankündigungen wichtige Katalysatoren, um unser Geschäftsmodell zu optimieren und in den kommenden Quartalen die Profitabilität zu erreichen."

Diese Entscheidung wird zur Gründung einer neuen Abteilung von GameSquare führen, die sich auf Eventarbeit spezialisiert hat, mit einem besonderen Fokus auf reale Erlebnisse, die auf Top-Marken und Talente abzielen.