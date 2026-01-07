GameSirs Pocket Taco verwandelt Ihr Smartphone in einen Game Boy

HQ

Da Retro-Technologie immer schwerer zugänglich wird und modernere Ansätze wie Analogue Produkte ständig ausverkauft sind, suchen Sie vielleicht nach einer anderen Möglichkeit, Ihren Retro-Fix zu bekommen.

Falls ja, könnte GameSir genau das richtige Gerät für dich haben. Bekannt als Pocket Taco ist dies eine praktische und interessante kleine Technologie, die Ihr Smartphone in ein Game Boy verwandelt. Es handelt sich um einen Bluetooth-fähigen mobilen Gaming-Controller, der vertikal am unteren Rand Ihres Smartphones sitzt und so die Tür zu A-, B-, X- und Y-Tasten, einem Steuerkreuz sowie Start- und Select-Tasten öffnet.

Es soll ein leichtes Gerät sein, das nur 62,2 Gramm wigt, und es verfügt über einen langlebigen Akku mit 600 mAh, was bedeutet, dass es Ihr Smartphone beim Gebrauch nicht entlädt.

Derzeit befindet sich das Produkt in der Vorbestellungsphase, was bedeutet, dass Sie Ihr Interesse an einer Einheit vor der geplanten Ankunft am 15. März anmelden können. Die gute Nachricht ist, dass es recht erschwinglich ist und 27,99 £/32,75 € kostet.