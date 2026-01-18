GameSirs Pocket Taco Controller will der Traum eines Emulators sein

HQ

Wenn du mobile Emulation verwendest, ist wahrscheinlich ein großer Teil deines Handybildschirms von einer Nachbildung des Controllers eingenommen, der zum Beispiel auf einem GameBoy, Nintendo DS oder einem ähnlichen Handgerät verwendet wird. GameSir möchte das jedoch ändern, und auf der CES haben wir darüber gesprochen, wie das Unternehmen sich mit seiner mobilen Zubehörreihe auf Emulation konzentriert.

Insbesondere haben wir mit Community-Managerin Jinpeng Liu über GameSirs Pocket Taco gesprochen, ein Bluetooth-Zubehör, das unten am Handy befestigt werden kann. "Das Ding hier ist so portabel und leicht zugänglich," erklärte Liu. "Du steckst es in deine Tasche. In einem Bus zieht man es heraus und steckt es ein, und da ist es mit Super Mario Bros. oder irgendetwas wie 2DS, 3DS, irgendwas man will."

Das beeinflusst das Seitenverhältnis des Bildschirms nicht, und die Reaktionszeiten sind offenbar ziemlich stabil. Wir hatten nicht viel Gelegenheit, den Pocket Taco selbst zu erkunden, da wir zu beschäftigt waren, alle anderen Details von GameSirs Sortiment auf der CES durchzugehen. Alles kannst du im vollständigen Interview unten sehen: