Als ich zum ersten Mal einen GameSir-Controller testete, dachte ich, die Marke bietet größtenteils günstige, brauchbare Alternativen zu vielleicht einigen der größeren Namen im Bereich Gaming-Peripheriegeräte und Zubehör. Für deutlich weniger als selbst einen normalen Xbox Series X/S- oder PS5-Controller konnte man ein Gerät bekommen, das im Grunde denselben Zweck erfüllte, mit den ultralangen GameSir-Sticks. Das ist ein ziemlich gutes Angebot, aber wie schneidet die Marke ab, wenn der Preis noch einmal steigt?

Das ist die Frage, die wir beantworten werden, wenn wir uns das GameSir G7 Pro ansehen. Auch hier gibst du bei weitem nicht so viel aus wie für Pro-Controller einer anderen Marke, die zwischen 100 und 200 Pfund kosten können. Allerdings steckt GameSir gerade außerhalb des Bereichs ein, den man von einem normalen Controller erwarten würde. Mit 89,99 £ für den Mech White oder das wunderschöne Shadow Ember (das ist der, den GameSir mir geschickt hat, als ich sie gebeten habe, mich mit der Farbe zu überraschen), geben wir hier eine ordentliche Summe für den G7 Pro aus.

Für diesen Preis bekommt man zunächst ein wunderschönes Design, selbst im Vergleich zum etwas ähnlich aussehenden G7 SE Wired. Texturierte Griffe, ein leuchtendes rotes Blechen für den Shadow Ember, viele zusätzliche Tasten (übrigens alle außer dem Xbox-Logo-Button, der über die GameSir Nexus-App appapplierbar ist) und sogar ein Schutz für den USB-C-Anschluss oben. Abgesehen vom Controller selbst gibt es ein paar austauschbare D-Pad-Optionen in der Box, außerdem einen Ladestand, einen USB-Dongle für kabellose Verbindung und ein Kabel für kabelgebundenes Spiel. Das sind zusätzliche Dinge, die den Controller in deinen Händen vielleicht nicht besser funktionieren lassen, aber zumindest das Gefühl haben, dein Geld klug für das Premium-Produkt von GameSir auszugeben.

Sie sind besonders hilfreich, wenn man noch ein günstigeres, plastikartiges Gefühl für den Großteil des Controllers hat. Die Griffe sind solide, und obwohl die austauschbare Frontplatte ein nettes Extra ist, schreit das Plastik zumindest für mich nicht nach Premium. Das Gleiche gilt für das Gewicht. Es ist das beste, was ich bisher auf einem GameSir-Controller gefühlt habe, aber es ist auch immer noch etwas leichter. Wenn ich mich noch über eine Sache beschweren darf, bevor ich zum guten zurückkehre, würde ich auch die Größe des Controllers erhöhen. Er ist deutlich kleiner als mein üblicher Favorit, und obwohl ich nicht die größten Hände weltweit habe, frage ich mich, wie andere Nutzer mit der relativ kleinen Größe im Vergleich zur Anzahl der Tasten umgehen werden.

Okay, die Heulkappe ist ab, denn ich denke, das ist einer der, wenn nicht sogar der beste Controller, den man in dieser Preisklasse bekommen kann. Das Gefühl des gesamten Controllers beeindruckt mich vielleicht nicht so sehr, wie es sollte, aber die Sticks bieten eine unglaubliche Reaktionsschnelligkeit und man merkt, dass sie das GameSir-Geheimnis, die langlebig ist, voll auskosten. Die Steuerung ist flüssig, egal ob ich durch die Straßen von Los Santos renne oder verzweifelt versuche, mich aus der gegnerischen Kombo in 2XKO herauszudrücken. Ich gebe zu, ich habe die kabellose Funktionalität bisher nicht besonders genutzt, da ich einfach lieber mit einem kabelgebundenen Controller spiele, aber die drahtlose Verbindung war flüssig und reaktionsschnell, als ich es ausprobiert habe. Die Trigger, Bumper, Rückwärtspaddles und Face-Buttons sorgen ebenfalls für diesen wunderbaren Klick und fühlen sich an, als wären sie für Langlebigkeit gebaut.

Wenn du auf der Suche nach einem Controller bist, der dir ultra-reaktionsschnelle Leistung und langlebige Qualität bietet, gibt es keinen Grund, warum du dir nicht den GameSir G7 Pro anschauen solltest. Abgesehen von kleinen Kritikpunkten am Design und Gefühl bietet dieser Controller etwas, was viele andere Wettbewerber trotz der Forderung nach einem deutlichen Preisaufpreis nicht ganz geschafft haben. Klar, du könntest viel ausgeben, wenn du die Wuchang: Fallen Feathers oder Zenless Zone Zero Special Edition willst, aber wenn du wie ich ein Fan von Schwarz und Rot bist, kannst du die normale Version des G7 Pro holen und lange nicht an einen Ersatz denken.