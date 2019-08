Gamescom-Video führt euch in Man of Medan ein

Supermassive Games und Bandai Namco bereiten sich aktuell darauf vor, das erste Kapitel ihrer Horrorspielsammlung The Dark Pictures Anthology: Man of Medan zu veröffentlichen - der Titel startet Ende nächster Woche, am 30. August. Auf der Gamescom gab es einen neuen Trailer zu bestaunen, der einen sehr kurzen Überblick über das erste Spiel der Serie gibt. Wir sehen welche Themenvielfalt Spieler hoffentlich erwarten können, denn neben Tod und Grusel scheint Man of Medan auch von Liebe und Freundschaft zu handeln. Wir würden ausgehend von unserem Anspielbericht aber nicht unbedingt darauf hoffen, dass dieses Abenteuer für alle Figuren glimpflich ausgeht...

You watching Werben