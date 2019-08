Gamescom-Trailer zur Shadowkeep-Erweiterung von Destiny 2 soll zwei Jahre alt sein

Destiny 2 war zwar ein prominentes Thema zum Auftakt der Gamescom, hat aber keine wirklichen Meldungen nach sich gezogen. Wir wussten bereits vom Free-to-Play-Launch, der Steam-Migration und dass das Game ab November auf Google Stadia läuft - trotzdem wurde all das auf der Stadia Connect noch einmal im Rampenlicht der Medienaufmerksamkeit von Bungie wiederholt.

Später am gestrigen Abend wurde ein weiterer Trailer gezeigt, der die Season of the Undying für die bevorstehende Shadowkeep-Erweiterung einführte. Laut Game Rant ist zumindest ein Teil davon aber bereits über zwei Jahre altes Werbematerial, das im Vorfeld der Veröffentlichung geleakt wurde... Wie auch immer, in der kommenden Saison werden die Vex im Vordergrund stehen, denn die Roboter bereiten sich wohl auf einen weiteren Krieg vor. Shadowkeep erscheint am 1. Oktober.

