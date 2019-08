Gamescom-Trailer von Watch Dogs: Legion handelt von lustiger Deadsec-Crew

Google präsentierte am Abend in ihrem Stadia-Connect-Stream zahlreiche Titel, die in Zukunft auf die Streaming-Plattform gelangen sollen. Viele dieser Games kennen wir bereits, neues Gameplay war leider auch nicht unbedingt die Priorität des Unternehmens. Allerdings gab es einen brandneuen Trailer für Ubisofts Watch Dogs: Legion, denn das Game wird ebenfalls im Stadia-Abonnement enthalten sein.

Der Stadia-Trailer konzentriert sich auf die Crew, die uns in London zur Verfügung steht. In Legion geht es ja darum, Menschen aus der Welt zu rekrutieren, um mit Deadsec gegen die Unterdrücker zu kämpfen. Und da jeder Charakter im Spiel ein potentieller Videospielheld ist, gibt es viele mögliche Szenarios für tolle Spielfiguren. Gezeigt wurde beispielsweise ein Schläger, der mehr Schaden anrichtet, wenn er betrunken ist, oder eine Top-Anwältin, die unsere eingesperrten Agenten mit nur einem einzigen Anruf aus dem Knast holt. Das platonische Slapstick-Highlight war der erfahrene Kriegsveteran, der eine Vorliebe für Gewehre hat, aber leider willkürlich stirbt, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist.

Es gibt verschiedene Faktoren, die sich auf die Leistung unserer Rekruten auswirken und wir dürfen allen Charakteren Klassen zuweisen, sie individuell leveln und ihnen andere Vorteile verschaffen. Gadgets, wie zum Beispiel Tarnkappen, und soziale Talente lassen sich spezialisieren und selbst der Tod eines Mitglieds muss nicht unbedingt das Ende unserer Truppe bedeuten. Watch Dogs: Legion erscheint voraussichtlich am 6. März 2020 auf PC, Xbox One, Stadia und PS4.

