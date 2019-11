Gamescom-Pre-Show "Opening Night Live" für 2020 bestätigt

In diesem Jahr hat die Gamescom international an Bedeutung gewonnen, was nicht zuletzt an der groß angelegten Pressekonferenz vom Game-Awards-Moderator Geoff Keighley und seinem Team gelegen haben dürfte. Das Format "Opening Night Live" wird 2020 zur großen Gaming-Messe in Köln zurückkehren, schreibt der Veranstalter Koelnmesse heute in einer Pressemitteilung. Die nächste Gamescom findet vom 25. bis zum 29. August 2020 statt, ab dem 26. August sind die offiziellen Besuchertage. Die Opening Night Live 2020 ist für den 24. August angesetzt und dürfte eine potentiell spannende Show werden - Ende des Jahres erwarten wir immerhin die neuen Konsolen.