Gamescom-Demo von Call of Duty: Vanguard zerrüttet Stalingrad

Die Synchronsprecherin Laura Bailey wird die Figur Polina in Call of Duty: Vanguard vertonen, sobald das Spiel am 5. November auf allen aktuellen Systemen (mit Ausnahme der Nintendo Switch) erscheint. Der Ego-Shooter wurde heute Abend auf der Gamescom mit einem neuen Gameplay-Trailer ausgestattet, in dem wir einen Ausschnitt des Stalingrad-Levels zu Gesicht bekommen haben. Darin versucht die junge Frau der Gefangenschaft zu entkommen, nachdem die Nazis die russische Stadt invadiert haben.

Zuerst versucht sich Polina am heimlichen Vorgehen, doch schon bald wird sie dazu gezwungen, zurückzuschießen. Da die feindlichen Linien verstreut sich, können wir im Verlauf der Mission mehrmals in den "Unentdeckt"-Status zurückkehren und wieder schleichen. Außerdem beweist die Kämpferin akrobatische Fähigkeiten, etwa indem sie sich an Steinvorsprüngen festhält und entlanghangelt.

Das neue Spiel sieht, wie unser Tester Eirik bereits andeutete, ziemlich überzeugend aus. Detailliert gestaltete Umgebungen und hübsche Flammen erstrahlen die Innenräume und Außenszenarien der Millionenstadt, die uns in diesem Level erwarten. Außerdem ist die Musik im Trailer gut auf die Action abgestimmt, aber mal schauen, wie das im fertigen Spiel aussieht.