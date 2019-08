Gamescom-Demo von Astral Chain in 34 Minuten durchgespielt

Die Veröffentlichung von Astral Chain ist für den 30. August geplant und nächste Woche solltet ihr mit unserer Review rechnen (nur kommt die leider nicht von unserem deutschen Team, weil das im Messestress gerade einfach nicht drin ist). Wie auch immer: Als kleine Entschädigung gibt es heute bei uns die Gamescom-Demo von Platinums kommendem Actionspiel. Game Director Takahisa Taura wirft darin einen Blick auf einige der Überraschungen, die Spieler Ende des Monats erwarten dürfen. Wir sehen die parallele Steuerung von zwei Charakteren und das interessante Charakter-Design des Manga-Künstlers Masakazu Katsura. Der Bayonetta-2-Director Hideki Kamiya ist ebenfalls am Start, was im Kampf durchaus auffallen dürfte. Darüber hinaus markiert dieses Video das Debüt eines bisher unbekannten Gebiets, in dem sich ein brandneuer Feind herumtreibt. Astral Chain erscheint Ende nächster Woche auf der Switch.

