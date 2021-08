Gamescom-2021-Auftritt von Dying Light 2 Stay Human bestätigt

HQ

Nächste Woche möchte Techland die Gamescom mit einer neuen Ausgabe ihres Dying-Light-2-Videotagebuchs "Dying 2 Know" abrunden. Tymon Smektała, Lead Game Designer, wird auf einem IGN-Stream ausführlich über das Gameplay des Actionspiels sprechen. Themenschwerpunkt ist der Bereich Bewegungsoptionen und wie diese in den Kampf eingebunden sind. Es geht also vor allem um das Parkour-Element und was macht macht, wenn man nicht länger vor den Zombiemassen davonrennen kann. Die Präsentation findet am 26. August um 20 Uhr statt, wir begleiten das Event selbstverständlich.