Gamescom Opening Night Live dauert knapp zwei Stunden lang

Geoff Keighley wird auch in diesem Jahr die Gamescom mit einer neuen Ausgabe der "Opening Night Live" einleiten. Der Moderator und Show-Host hat uns diese Woche daran erinnert, dass wir auf seiner Präsentation einige große Spiele zu sehen bekommen werden. In diesem Jahr findet das Programm am 25. August von 20:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr statt. Was konkret präsentiert werden soll, ist noch nicht bekannt, Keighley verspricht jedoch, dass die Zuschauer "einen neuen Blick auf die größten, kommenden Videospiele" erhalten werden, die Ende des Jahres "und darüber hinaus" geplant sind.

Auch in diesem Jahr findet die deutsche Videospielmesse wieder rein digital statt. Das heißt, euch erwarten Livestreams mit verschiedenen Entwicklern, die von einem Online-Angebot erweitert werden. Einige Partner haben sich bereits angemeldet, doch vieles ist nach wie vor unklar.