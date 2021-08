Gamescom Opening Night Live 2021: Ein Viertel der Themen ist bereits bekannt

HQ

Die Gamescom 2021 besteht aus vielen kleinen Livestreams, Online-Angeboten und vor allem aus Menschen, die gerne an alten Traditionen festhalten wollen. Besonders wichtig sind in diesem Rahmen zwei Termine: Heute Abend um 19:00 Uhr beginnt der Xbox-Livestream von Microsoft und am Tag darauf (am Mittwoch, dem 25. August, um 20:00 Uhr) ist die Eröffnungsgala vom Game-Awards-Moderator Geoff Keighley angesetzt.

Der verspricht in seiner zweistündigen Show über 30 Nachrichten zu aktuellen, alten und neuen Spielen. Einige davon wurden bereits spezifiziert, damit die Leute auch einen Grund haben, einzuschalten. Call of Duty: Vanguard ist ein Thema und Hideo Kojima unterstützt die Gamescom Opening Night Live mit einem Trailer zum Director's Cut von Death Stranding. Ubisoft bringt neue Infos zu Far Cry 6 mit und aus irgendeinem Grund ist Genshin Impact mal wieder präsent. Zu den angenehmeren Überraschungen gehören Lego Star Wars: The Skywalker Saga und das neue Saints Row, sowie die beiden Kampfspiele Sifu und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Einige Indie-Games wurden ebenfalls bereits bestätigt, aber das verliert sich schnell im Detail.