Gamescom mit Rekordzahl an Ausstellern

Es sieht so aus, als ob die diesjährige Gamescom eine sehr große wird. Während Ubisoft, PlayStation, EA und einige andere große Publisher nicht vor Ort und verfügbar sein werden, wird es eine Rekordzahl von Ausstellern auf der Fachmesse geben.

Insgesamt wird es 1.220 Aussteller aus 63 Ländern geben, was im Vergleich zu früheren Gamescoms eine Steigerung von 7 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Mit mehr Ausstellern hat sich die Gamescom auch in diesem Jahr um 4,5 Prozent vergrößert und umfasst nun 230.000 Quadratmeter des Kongresszentrums Koelnmesse.

Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Zuwachs an Ausstellern in mehr Besuchern niederschlägt und ob die diesjährige Veranstaltung die 265.000 Besucher des letzten Jahres an den vier Tagen übertreffen kann.

Danke, Gamesindustry.biz.