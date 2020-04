Gamescom findet im August als digitale Veranstaltung statt

Koelnmesse, die Veranstalter der Gamescom, und der Verband der deutschen Games-Branche (Game), haben in dieser Woche ein gemeinsames Statement zu ihren fortlaufenden Bemühungen rund um die Gamescom-Planung veröffentlicht. Game-Geschäftsführer Felix Falk erklärte in einer Pressemitteilung, dass die Gamescom "zumindest" als digitales Event stattfinden werde:

"Millionen Fans weltweit freuen sich auf die Gamescom 2020. Darum sind wir entschlossen, auch in diesem Jahr Ende August gemeinsam mit der Community Neuigkeiten, Ankündigungen und Weltpremieren zu feiern. Angesichts der Corona-Krise bauen wir jetzt alle digitalen Formate mit Hochdruck weiter aus, damit die Gamescom 2020 in jedem Fall zumindest digital stattfinden kann. Mit der globalen Show Gamescom: Opening Night Live oder dem Portal Gamescom Now erreichen wir digital bereits heute Millionen Gamescom-Fans auf der ganzen Welt. Ein weiterer Ausbau unserer Digitalstrategie ist jetzt genau der richtige Weg."

Die Verantwortlichen weigern sich also immer noch, das Event abzusagen. Messebesucher und Entwickler, die einen Besuch geplant haben, erhalten ihr Geld nur dann in voller Höhe zurück, wenn die zuständigen Behörden in einer Neubeurteilung Mitte Mai feststellen, dass die Gamescom nicht vor Ort stattfinden kann.