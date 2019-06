Gamescom erobert Asien in 2020

Die Gamescom ist die größte deutsche Gaming-Messe, die jährlich in Köln stattfindet und mehrere hunderttausend Besucher aus aller Welt einlädt. Weil den Veranstaltern diese Position nicht länger genügt, haben sie nun einen asiatischen Ableger ins Leben gerufen. Vom 15. bis zum 18. Oktober 2020 findet eine eigene Ausstellung in Singapur statt - Gamescom Asia.

Die Aktion findet im Suntec Singapore Convention Centre statt, Besucher und Fachleute aus der Industrie sind dazu einladen. Am 15. und 16. Oktober werden geschäftliche Dinge im Vordergrund stehen, in den letzten beiden Tagen werden die Pforten für die Öffentlichkeit geöffnet. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden ihr auf dieser Website. Und wer sich auf die Messe in Köln vorbereiten möchte, der wirft noch schnell einen Blick in unser Rückblickvideo zur Gamescom 2018.

