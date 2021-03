Gamescom 2021 will "Gaming-Superfans" in Köln wieder spielen lassen

You're watching Werben

Der Veranstalter Koelnmesse sieht trotz anhaltender Corona-Krise optimistisch in die Zukunft und plant für das Jahr 2021 ein hybrides Gamescom-Programm. Im Spätsommer werden erprobte Online-Formate aus dem vergangenen Jahr wiederholt und ausgebaut, gleichzeitig soll das Messegelände in Köln einem "deutlich verminderten" Besucherandrang standhalten können.

Laut Pressemitteilung sollen in wenigen Monaten Anspielstationen für die "Superfans" bereitstehen, an denen neue Games gezockt werden können. Um direkten Kontakt zu vermeiden, werden die Leute elektronisch benachrichtigt, sobald sie spielen dürfen. Live-Events wird es in einem kleineren Rahmen ebenfalls geben, um die Bereiche E-Sports, Cosplay und Community-Wettbewerbe zu erhalten.

Weite Teile der Messe sollen aber weiterhin online stattfinden. Dazu zählen unter anderem die Gamescom Opening Night Live mit Geoff Keighley, sowie das Format Gamescom Now, das letztes Jahr redaktionell betreut wurde. Ende August dürfte das alles so weit sein, doch momentan steht noch nicht in Stein gemeißelt.