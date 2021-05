Gamescom 2021 sicher von Zuhause aus erleben

You're watching Werben

Koelnmesse, die Veranstalter der Gamescom, und der Verband der deutschen Games-Branche, Game, haben heute bestätigt, dass die Gamescom auch in diesem Jahr rein digital stattfinden wird. Zuvor sollte einige Teile der Veranstaltung physisch auf dem Messegelände in Köln stattfinden, doch das sei ihren Partnern zu unsicher gewesen, erklärt Koelnmesse-Geschäftsführer Oliver Frese in einer Pressemitteilung. Stattdessen arbeiten die Veranstalter nun daran, digitale Angebote auszubauen, um es im neuen Jahr noch einmal mit einer Hybridveranstaltung zu versuchen.

Wichtig für euch sind die folgenden Eckdaten: Die große Eröffnungs-Gala "Opening Night Live" ist für den 25. August geplant. Die für Zuschauer interessanten Tage der Gamescom sind Donnerstag und Freitag (26. bis 27. August). In diesem Zeitraum sollen Besucher das Web-Angebt „Gamescom Now" aufsuchen, um sich mit verschiedenen Gaming-Inhalten zu beschäftigen. IGN darf ausgewählte Panel redaktionell begleiten und nebenbei sind Social-Media-Aktionen geplant. Soweit der aktuelle Fahrplan.