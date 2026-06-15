Games Workshop sagt, ein Künstler, nicht die KI, habe einem Space Marine einen zusätzlichen Finger in neuer Kunst gezeigt

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Games Workshop hat klargestellt, dass ein auffälliger Space Marine mit einem zusätzlichen Finger nicht von der KI verursacht wurde, sondern durch den echten Fehler eines Künstlers. Der betreffende Space Marine stammt aus einem Kunstwerk für Warhammer: The Horus Heresy, ein Spiel, das zehntausend Jahre vor den Ereignissen von Warhammer 40.000 spielt, in dem Space Marines praktisch ein Dutzend waren. Es liegt also nahe, dass einer von ihnen sechs Finger gehabt haben könnte.

Das ist jedoch nicht die Ausrede, die Games Workshop hier nutzt. Der Warhammer-Besitzer sagte in einem Facebook-Beitrag, dass wir in der neuen Kunst keinen mutierten Marine sehen, sondern dass das Drama aus einem Fehler resultiert. "Der Horus-Häresie-Kunststil besteht seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2012 darin, dass ein Künstler Miniaturfotografie mit Kunst verbindet, um eine dramatische Szene zu schaffen. In diesem Fall sorgt das für ein wenig unerwartetes Drama", erklärt GW.

Games Workshop hat schon seit einiger Zeit eine sehr starke Anti-KI-Haltung. Nachdem das Management die Technologie untersucht und festgestellt hat, dass das Unternehmen praktisch keinen Nutzen mehr hat, war der Warhammer-Besitzer bei weitem nicht so offen gegenüber KI wie andere Unternehmen weltweit. Die Fans hätten es also ziemlich ernst genommen, wenn GW sich umgedreht und KI für ein Kunstwerk eingesetzt hätte. Glücklicherweise ist es nur ein menschlicher Fehler. Erinnern Sie sich, als wir diese haben konnten und nicht sofort daran gedacht haben, die Maschinen in einer modernen Ludditen-Revolution zu zerstören?