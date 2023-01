Games Workshop gibt an, dass Amazons Warhammer-Filme und -Serien der IP "keinen Schaden" zufügen werden

HQ

Games Workshop hat erklärt, dass es nicht glaubt, dass der Amazon-Film- und TV-Deal seinem geistigen Eigentum schaden wird. Diese Aussage wurde in einem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht an Investoren gemacht, in dem das Unternehmen sagte, es werde "Möglichkeiten zur Nutzung unseres geistigen Eigentums mit Amazon Studios erkunden. "

Dieser Bericht folgte der Nachricht, dass Henry Cavill die Hauptrolle in einer Warhammer 40.000-Show bei Amazon spielen und ausführen sollte. Wir haben seitdem nicht viel über das Projekt gehört, aber einige Warhammer-Fans waren besorgt, dass Amazon signifikante Änderungen an der IP vornehmen würde, insbesondere nach dem Beispiel der The Rings of Power-Serie.

Es scheint jedoch, dass Games Workshop zuversichtlich ist, dass die Warhammer-IP geschützt bleibt, und es wird sogar gesagt, dass es die Hauptaufgabe des Creative Media Directors ist, "sicherzustellen, dass jede Darstellung [der Warhammer] IP mit unseren IP-Richtlinien übereinstimmt und genehmigt, korrekt und konsistent ist. "

Der grundsätzliche Deal von Games Workshop mit Amazon ist vorläufiger als andere TV-Deals, was bedeutet, dass sich das Unternehmen möglicherweise zurückziehen könnte, wenn die IP bei Amazon nicht respektiert wird. Games Workshop hat jedoch auch erklärt, dass es "zuversichtlich bleibt, dass wir die Welten von Warhammer auf den Bildschirm bringen werden, wie ihr es noch nie zuvor gesehen habt. "

