Games Workshop enthüllt The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim Tabletop-Spiel

Anlässlich des kürzlich verstorbenen Hobbit Day hat sich Games Workshop, die Macher von Warhammer, mit Middle-earth Enterprises zusammengetan, um ein neues Tabletop-Spiel zu enthüllen, das den kommenden Animationsfilm The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim widerspiegelt.

Dieses Brettspiel soll die Schlacht zwischen Rohan und dem Hill Tribesmen dokumentieren und wird in einem Set geliefert, das 56 Miniaturen, einen 12-seitigen Würfel, eine 3x3-Fuß-doppelseitige Spielmatte, zwei Rohan-Häuser, eine Kurzanleitung, ein 48-seitiges Szenario- und Profilheft und ein mega 176-seitiges Regelhandbuch umfasst.

Der Tabletop-Titel ist offiziell als The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim - Battle of Edoras bekannt, und Games Workshop hat noch kein Veröffentlichungsdatum oder einen Preis für das Set bekannt gegeben, aber uns wurde gesagt, dass wir für weitere Informationen "dran bleiben" sollen.

