Games Workshop enthüllt Norsca-Verstärkung für die Armeen des Chaos in der Alten Welt

Wenn du an das Chaos in Warhammers Alte Welt denkst, denkst du wahrscheinlich an massive Dämonen oder gepanzerte Krieger, die in blutrote Umhänge gekleidet und vom Tod umhüllt sind. Du denkst vielleicht nicht an einen stämmigen, hemdlosen Mann, der etwas schwingt, das wie ein fieses landwirtschaftliches Werkzeug aussieht und ein Muttermal mit einem gehörnten Helm bedeckt.

Norskische Plünderer sind jedoch für eine Chaosarmee genauso wichtig wie jedes andere Teil, besonders wenn du billigere Infanterie oder schnelle Kavallerie liebst. Das weiß auch Games Workshop und bietet deshalb ein 50-Mann-Verstärkungsarmee-Set speziell für Chaos Marodeure an.

In der Box bekommst du 40 Chaos Marodeure und 10 Marodeur-Reiter. Du kannst deine Marodeure mit Waffenoptionen anpassen und sie entweder in zwei 20-Mann-Trupps oder vier 10-Mann-Trupps aufteilen, jeder mit seinen eigenen Führungsoptionen. Von brutalen Bannern bis hin zu Felltrommeln kannst du deine tobenden Norsker mit allem ausstatten, was du willst, und dem Frieden in der Alten Welt ein brutales Ende bereiten.

