Games Workshop enthüllt eine neue Ausgabe von Warhammer 40K: Kill Team

HQ

Games Workshop haben die Fans tagelang geärgert und Trailer mit Tropfen gefüttert, um sich auf eine große Enthüllung vorzubereiten. Und diese Enthüllung ist... Eine Neuauflage von Warhammer 40K: Kill Team, genannt Verkauft in Form eines Box-Sets namens Hivestorm.

Das Box-Set spielt auf der Imperial Welt von Volkus und lässt einen Trupp von Militarum Tempestus Aquilons gegen eine invasive Kraft von Vespids aus dem T'au Empire antreten. Das bedeutet natürlich schöne neue Formen für beide.

Games Workshop

Die Tempestus Aquilons fallen in die Schlacht, ausgestattet mit Grav-Chutes und heißblütigen Las-Waffen, die laut GW "viel härter zuschlagen als die Standard-Lasgun Imperial ". Ihre Drop-in-Strategie eignet sich auch für den Nahkampf, so dass einige der Sculpts auch mit Kurzstreckenwaffen wie Melta-Karabinern ausgestattet sind.

Was die Vespids betrifft, so führen sie (neben anderen Waffen) "bösartige" Neutronenblaster, die als "Kurzstreckenwaffen, die die einzigartigen Kristalle der Vespid Heimatwelt nutzen, um tödliche Strahlung zu projizieren" beschrieben werden. Begleitet von einer MV44-Aufsichtsdrohne sind die Vespids in der Lage, komplexe Befehle von den T'au Shas'ui -Handlern zu empfangen und auszuführen. Und das Imperium vertraut darauf, experimentelle Technologien zu nutzen, die sie unsichtbar machen können.

Games Workshop

Eines der wichtigsten Dinge in diesem Kasten ist natürlich der neue Satz von Kernregeln für Kill Team, die so gestaltet sind, dass sie "klarer und leichter zu lesen als je zuvor" sind. Was das Angebot betrifft, das Sie in diesem Starterset der neuen Ausgabe tatsächlich erhalten, so ist bestätigt, dass es sich um eine Softcover-Ausgabe der neuen Regeln handelt, wobei eine Hardcover-Ausgabe zu einem späteren Zeitpunkt separat erhältlich sein wird.

Diese neuen Regeln ändern nicht nur diese veröffentlichten Formen, sondern auch bestehende, und allgemeine Regeln wie die aktualisierten Regeln für Universalwaffen sind neben skulpturenspezifischen Regeln auch im Set enthalten.

Es gibt noch viele andere Dinge in der Box, und weitere sind in Zukunft von Kill Team im Allgemeinen auf dem Weg, also bleiben Sie dran.