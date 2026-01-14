Games Workshop, das Unternehmen hinter Warhammer, nimmt eine klare Haltung gegen KI ein

HQ

Games Workshop, das Unternehmen hinter Warhammer, bezieht eine klare Haltung gegen den Einsatz generativer KI in seinen Designs und außerhalb des Unternehmens durch seine Wettbewerbe. Das Unternehmen hat die Technologie untersucht, aber offenbar gibt es in ihrem aktuellen Zustand wenig Begeisterung dafür.

"Wir haben uns auf eine interne Richtlinie geeinigt, die uns alle leiten soll, die derzeit sehr vorsichtig ist, z. B. erlauben wir keine KI-generierten Inhalte oder KI in unseren Designprozessen oder deren unautorisierte Nutzung außerhalb von GW, einschließlich unserer Wettbewerbe", sagte CEO Kevin Rountree im Halbjahresfinanzbericht. "Wir müssen uns auch aus Datenschutz-, Sicherheits- und Governance-Sicht überwachen und schützen; die KI- oder maschinellen Lern-Engines scheinen automatisch auf unseren Handys oder Laptops integriert zu sein, ob es uns gefällt oder nicht."

Rountree sagt außerdem, dass das Unternehmen seine menschlichen Schöpfer weiterhin respektieren werde, und verweist auf neue Einstellungen in den kreativen Abteilungen von Warhammer Studio als Beweis dafür, dass Games Workshop immer noch mehr Wert auf eine menschliche Note legt als auf das, was das Internet weitgehend als "KI-Schrott" bezeichnet.

"Talentierte und leidenschaftliche Individuen, die Warhammer zu dem reichen, eindrucksvollen geistigen Eigentum machen, das unsere Hobbyisten und wir alle lieben," sagt Rountree.