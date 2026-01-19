Games Workshop bestätigt erneut die Existenz weiblicher Custodes in Warhammer 40.000

HQ

Letzten Freitag veranstaltete Games Workshop eine Neujahrs-Preview-Showcase, bei der Warhammer-Fans eine wahre Menge Neuigkeiten zum Lesen bot. Während die neuen Aeldari-Korsaren, die Armeen des Age of Sigmar und die atemberaubenden Rot-Korsaren-Minis sicherlich für Schlagzeilen sorgten, gab es etwas, das am Wochenende viel Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog.

Nämlich die wiederbestätigte Existenz weiblicher Custodes. Dies war in der Vergangenheit ein Streitpunkt gewesen, da frühere Überlieferungen und Miniaturen ohne Helme nahelegten, dass die genverbesserten Wachen des Imperators alle männlich waren, ähnlich wie Space Marines. In einem neuen Community-Beitrag wurde jedoch bestätigt, dass Custodes nicht nur Space Marines in goldener Rüstung sind, sondern sowohl weiblich als auch männlich.

Einige Fans argumentieren, dass dies über die vorab festgelegte Hintergrundgeschichte hinausgeht, während es andererseits scheint, als sei es einfach eine neue Entwicklung in einem sich ständig weiterentwickelnden Universum, das für die Custodes erst mit der 7. oder 8. Edition des Tabletop-Spiels wirklich eine solide Hintergrundgeschichte hatte.

Die Ankunft weiblicher Custodes-Einheiten fällt mit der Einführung einer neuen Armee für Warhammer: The Horus Heresy zusammen, ein Tabletop-Kriegsspiel, das 10.000 Jahre vor Warhammer 40.000 spielt. Selbst wenn diese Einheiten aus Jahrtausenden stammen, kannst du sie trotzdem in deinen 40k-Spielen verwenden, was bedeutet, dass jeder ein paar glänzende neue goldene Jungs und Mädchen bekommt.