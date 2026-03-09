Games Workshop ändert Warhammer-Farben so, dass sie den Namen erhalten, den man erwarten würde

HQ

Es war interessant und einzigartig, als Warhammer-Läden Games Workshop Stores hießen und bis vor ein paar Tagen die Farben, die man nur für Warhammer-Miniaturen verwendete, das Citadel-Logo hatten. So wie die Läden in Warhammer-Läden umbenannt wurden, brandet Games Workshop nun seine Farbe um, um die Dinge etwas auffälliger zu machen.

Wie Sie im untenstehenden Video sehen können, ist es nicht schwer zu verstehen, warum Games Workshop diese Änderung vornimmt. Die Farbqualität und die Töpfe bleiben gleich, nur der Aufkleber um den Topf verändert sich. Statt des schönen, nostalgischen Citadel-Logos sehen wir ein auffälliges neues Warhammer Colour-Logo.

Im Internet ist es nicht entgangen, dass dies der Schriftart ähnelt, die für Modelmarken in Japan verwendet wird, ein Markt, in den Warhammer sehr stark durchbrechen möchte. Da auch Kanji in den neuen Töpfen enthalten sind, wirkt es nicht allzu verschwörungstheoretisch zu sehen, dass dies nicht nur daran liegt, dass Games Workshop eine Änderung der Aufkleber wollte. Nicht jeder Farbtopf wurde schon ersetzt, aber in den kommenden Wochen und Monaten werden Sie in Ihren örtlichen Geschäften sehen, wie die Citadel-Farben langsam verblassen, mit ihren Warhammer Colour Ersatzfarben, die dicker sind als eine ungewaschene Grundschicht.

