Games with Gold-Spiele für den Dezember vorgestellt

You're watching Werben

Ein neuer Monat bedeutet auch eine neue Reihe an Spielen, die Games with Gold-Abonnenten kostenlos zur Verfügung stehen. Bisher hat Microsoft keine Titel spezifisch für die Xbox Series S/X hinzugefügt, doch die neuen Konsolen sind mit den zur Auswahl stehenden Spielen kompatibel. Folgende Spiele gibt es im Dezember:



The Raven Remastered: Verfügbar vom 1. bis 31. Dezember



Bleed 2: Verfügbar vom 16. Dezember bis 15. Januar



Saints Row: Gat Out of Hell: Verfügbar vom 1. bis 15. Dezember



Stacking: Verfügbar vom 16. bis 31. Dezember



Ehrlich gesagt sieht die Auswahl im Dezember etwas mau aus. Wir können euch jedoch das Abenteuerspiel The Raven Remastered empfehlen, da es vom selben Studio entwickelt wurde wie auch The Book of Unwritten Tales.