Es ist schon eine Weile her, dass wir von der Auswahl an Spielen, die Microsoft im Rahmen der Game-with-Gold-Initiative an Abonnenten von Xbox Live Gold (7 Euro im Monat) verleiht, angenehm überrascht waren und auch im April wird sich daran nicht viel ändern. Der Publisher hat gestern vier kleine Spiele vorgestellt, die Kunden in den kommenden Wochen herunterladen dürfen. Neben dem Sportspiel MX vs. ATV warten auf Abonnenten drei Indie-Produktionen, die sehr spezifische Vorlieben erfordern:



Outpost Kaloki X - vom 1. bis zum 15. April

Another Sight - vom 1. bis zum 30. April

MX vs. ATV Alive - vom 16. bis zum 30. April

Hue - vom 16. April bis zum 15. Mai