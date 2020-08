Games with Gold: Für diese Titel bezahlen Abonnenten im September

Noch vor der großen Gamescom-Eröffnung am Donnerstagabend haben wir von Microsoft ein kleines Update zu ihrem Online-Service erhalten. Das Unternehmen hat ihre Xbox-Live-Gold-Abonnenten darüber informiert, welche Spiele sie im Verlauf der nächsten Wochen im Zuge ihrer kostenpflichtigen Online-Mitgliedschaft erhalten können. Wer monatlich Geld an Microsoft abdrückt, darf sich im September vor allem auf das erste The Division, sowie auf das märchenhafte Abenteuer The Book of Unwritten Tales 2 freuen. Hier die vollständige kleine Liste der Abo-Titel:

• The Division - vom 1. bis zum 30. September auf Xbox One

• The Book of Unwritten Tales 2 - vom 16. September bis zum 15. Oktober auf Xbox One

• De Blob 2 - vom 1. bis zum 15. September auf Xbox One & Xbox 360

• Armed and Dangerous - vom 16. bis zum 30. September auf Xbox One & Xbox 360