Games for Gold: Trine 4 und Little Nightmares starten alptraumhaft in 2021

In zehn Tagen haben wir das neue Jahr erreicht und sicherlich freut ihr euch ebenfalls darauf, einige der freien Tage mit angenehmeren Dingen verbringen zu können. Microsoft wird ihre Abonnenten von Xbox Live natürlich auch in 2021 mit der Games-for-Gold-Initiative unterstützen, falls ihr bis zum Januar schon all eure Weihnachtsgeschenke durchgespielt habt. Das ruhige Januar-Line-Up dürfen Kunden ab den jeweiligen Terminen ohne zusätzliche Kosten herunterladen: