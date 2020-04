Games for Gold im Mai 2020 bekannt

Microsoft kündigte diese Woche die Games for Gold für den Monat Mai 2020 an. Zahlende Abonnenten des Premium-Service Xbox Live Gold und Xbox Game Pass Ultimate können die folgenden vier Spiele an den entsprechenden Tagen im Xbox-Store ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Wie immer umfasst das Angebot zwei Xbox-One-Spiele und zwei Xbox-360-Games, die abwärtskompatibel auf der Xbox One spielbar sind. Ihr dürft die Titel nutzen, solange ihr Gold-Mitglied seid.

Xbox One

- V-Rally 4 (1. bis 31. Mai)

- Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr (16. Mai bis 15. Juni)