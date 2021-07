Games for Gold: Darksiders 3, Lost Planet 3 und Yooka-Laylee warten im August auf Gold-Abonnenten

Nach einigen Monaten der relativen Dürre dürfen Menschen, die monatlich eine Xbox-Live-Goldmitgliedschaft für 7 Euro im Monat bezahlen, wieder aufatmen. Im August 2021 bietet der Publisher seinen Kunden vier Spiele an, die insgesamt voll in Ordnung sind. Die folgenden Titel könnt ihr im angegeben Zeitraum auf eurem Account aktivieren und solange nutzen, wie ihr Microsofts Abo bezahlt.

Darksiders III hat seine Schwächen, gibt uns allerdings eine flinke Protagonistin an die Hand, mit der man sich durch Engel, Dämonen und widerliche Monster schnetzelt. Yooka-Laylee ist quasi ein wiedergeborenes 3D-Jump'n'Run von alten Rare-Fans, die ein paar schöne und herausfordernde, bunte Welten gebastelt haben. Lost Planet 3 ist ein eingemachter Third-Person-Shooter, der euch gegen riesige Insekten ins Feld ziehen lässt. Garou: Mark of the Wolves ist ein altes Kampfspiel, das wir leider nicht gespielt haben. Beat-'em-Up-Fans können ja trotzdem reinschauen.

Quelle: Xbox Wire.