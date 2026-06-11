Games For Change Awards 2026: Here sind die Kategorien und Finalisten

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Normalerweise ist der Sommer keine Preisverleihungssaison für die Spielwelt, da die Leute vielmehr in Veranstaltungsmanie und der riesigen Flut an Ankündigungen und Nachrichten vertieft sind. Dennoch finden gelegentlich Preisverleihungen statt, darunter Games For Change.

Für 2026 wird die Preisverleihung am 21. Juli in New York City stattfinden, bei der viele Spiele, die im letzten Jahr oder so erschienen sind, dafür gefeiert werden, dass sie sich auf bedeutendere Themen konzentrierten und wie sie Veränderungen in der Branche und bei den Spielern, die jedes Jahr Spiele konsumieren, vorantreiben wollten.

Für 2026 werden bei der Preisverleihung neun Kategorien vorgestellt, moderiert von Anjali Bhimani (bekannt als Stimme von Symmetra in Overwatch unter anderem) und Osric Chau von Supernatural. In diesem Fall sehen Sie sich unten alle Kategorien und die Nominierten an.

Bestes Gameplay:



Und Roger



Verzehr mich



Südlich von Mitternacht



Das Beste bei der Stärkung der Gemeinschaft:



Powwow gebunden



Wieder geplündert



Die dunkelsten Akten



Bestes bei Umweltauswirkungen:



Imaginärer Atlas



Faceminer



Unterwegs



Bestes im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden:



ARWell Pro



Camp Movewell



Jahr der Zikaden



Best in Impact:



Und Roger



Eddie und ich



Südlich von Mitternacht



Das Beste im Lernen:



Lasst uns eine Geschichte erfinden.



Die dunkelsten Akten



Die Fluffle-Fabrik



Bestes im Bereich XR und aufstrebende Medien:



Ein langer Abschied



Klimastation



Eddie und ich



Beste Erzählung:



Und Roger



Verzehr mich



Die Altare



Bestes plattformbasiertes Projekt: