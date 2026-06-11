Games For Change Awards 2026: Here sind die Kategorien und Finalisten
Die Show findet am 21. Juli in New York City statt.
Normalerweise ist der Sommer keine Preisverleihungssaison für die Spielwelt, da die Leute vielmehr in Veranstaltungsmanie und der riesigen Flut an Ankündigungen und Nachrichten vertieft sind. Dennoch finden gelegentlich Preisverleihungen statt, darunter Games For Change.
Für 2026 wird die Preisverleihung am 21. Juli in New York City stattfinden, bei der viele Spiele, die im letzten Jahr oder so erschienen sind, dafür gefeiert werden, dass sie sich auf bedeutendere Themen konzentrierten und wie sie Veränderungen in der Branche und bei den Spielern, die jedes Jahr Spiele konsumieren, vorantreiben wollten.
Für 2026 werden bei der Preisverleihung neun Kategorien vorgestellt, moderiert von Anjali Bhimani (bekannt als Stimme von Symmetra in Overwatch unter anderem) und Osric Chau von Supernatural. In diesem Fall sehen Sie sich unten alle Kategorien und die Nominierten an.
Bestes Gameplay:
- Und Roger
- Verzehr mich
- Südlich von Mitternacht
Das Beste bei der Stärkung der Gemeinschaft:
- Powwow gebunden
- Wieder geplündert
- Die dunkelsten Akten
Bestes bei Umweltauswirkungen:
- Imaginärer Atlas
- Faceminer
- Unterwegs
Bestes im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden:
- ARWell Pro
- Camp Movewell
- Jahr der Zikaden
Best in Impact:
- Und Roger
- Eddie und ich
- Südlich von Mitternacht
Das Beste im Lernen:
- Lasst uns eine Geschichte erfinden.
- Die dunkelsten Akten
- Die Fluffle-Fabrik
Bestes im Bereich XR und aufstrebende Medien:
- Ein langer Abschied
- Klimastation
- Eddie und ich
Beste Erzählung:
- Und Roger
- Verzehr mich
- Die Altare
Bestes plattformbasiertes Projekt:
- MUDEMverse
- Planetenplaner
- Sesamstraße: Magisches Biest Quest