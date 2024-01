Games Done Quick sammelt über 2,5 Millionen US-Dollar für die Prevent Cancer Foundation

HQ

Das jährliche Speedrunning-Event Games Done Quick ging an diesem Wochenende zu Ende und es wurden beeindruckende 2,5 Millionen US-Dollar für die Prevent Cancer Foundation gesammelt. Dies liegt zwar unter dem Rekord von 3.442.033 US-Dollar, der im Jahr 2022 gesammelt wurde, aber es ist immer noch eine beeindruckende Zahl für einen guten Zweck. Im Laufe der letzten Woche (14. bis 21. Januar) traten Speedrunner gegen beliebte Titel wie F-Zero, Super Mario 64 und Hades an, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Die Summer Games Done Quick (SGDQ), das Begleitevent zu Games Done Quick, finden vom 30. Juni bis 6. Juli in Minneapolis statt.