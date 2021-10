Gamer-Möbel von Asus ROG im Ikea-Sortiment

HQ

Der Möbelhersteller Ikea arbeitet mit der Asus-Marke Republic of Gamers zusammen, um Gaming-Enthusiasten ihre neuen Möbel vorzustellen. Es gibt einen überschaubaren "Utspelare"-Schreibtisch, einen "Familiar"-Schrank mit Rollen und ein sogenanntes "Maus-Bungeee", das verkabelte Mäuse von anderen Kabeln auf eurem Schreibtisch fernhalten soll. Unten seht ihr einige Stimmungsbilder, zum Produktkatalog gelangt ihr über diesen Link und dann gibt es noch ein kleines Video, in dem die Designer darüber sprechen, was sie zu dieser Kollektion inspiriert hat.