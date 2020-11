Gamereactor-Tipps für Halloween

You're watching Werben

Im Folgenden findet ihr eine bunte Mischung aus Tipps, um euch dieses Halloween mal wieder so richtig zu gruseln. Dabei reicht die Palette vom exzentrischen kleinen Indie-Spiel bis zu Halloween-Updates riesiger Marken wie Fortnite oder Overwatch. Viel Spaß!

Amnesia: Rebirth - 20. Oktober - PC, PS4

Die Amnesia-Reihe hat sich zu einem Flaggschiff des Horror-Genres entwickelt. Sieben Jahre ist es bereits her, dass mit A Machine for Pigs ein zweiter Teil erschien, der jedoch nicht von den Amnesia-Schöpfern von Frictional Games stammte. Eben diese haben sich am 20. Oktober endlich selbst mit einem neuen Amnesia-Titel zurückgemeldet und verbreiten mit Rebirth erneut Angst und Schrecken. Kein Wunder, da selbstredend die Art von psychologischem Horror zum Einsatz kommt, die ihr vom schwedischen Team kennt. Als Tasi findet ihr euch in der algerischen Wüste wieder und habt nicht die geringste Ahnung, wie ihr dorthin gekommen seid. Könnt ihr die Antwort rechtzeitig erfahren und flüchten, bevor euch die grausige Kreatur findet, die dort draußen nach euch sucht? Wir empfehlen euch, es herauszufinden!

The Dark Pictures Anthology: Little Hope - 30. Oktober - PC, PS4, Xbox One

Wenn ihr Lust auf eine unterhaltsame Gruselgeschichte habt, könnte die Dark Pictures Anthology von Supermassive Games (Until Dawn) genau euer Ding sein. Nachdem die Reihe letztes Jahr mit Man of Medan ihren Anfang nahm, ist seit gestern der Nachfolger Little Hope erhältlich, in dem es um vier Jugendliche geht, die sich nach einem Busunfall in einer mysteriösen Stadt wiederfinden. Auf der verzweifelten Suche nach einem Ausweg könnt ihr auch auf eine Reihe unheimlicher Visionen aus der Vergangenheit gefasst machen, doch lasst euch gesagt sein: In den Schatten warten noch ganz andere Schrecken auf euch.

Rocket League - Haunted Hallows - 20. Oktober bis 2. November - PC, Switch, PS4, Xbox One

Rocket League mangelt es nie an spaßigen, saisonalen Inhalten, auch Halloween 2020 scheint keine Ausnahme darzustellen. Als Teil des Haunted-Hallows-Events stellt euch Rocket League viele Inhalte rund um die Marke Ghostbusters in Aussicht - zum Beispiel neue Fahrzeuge wie den Ecto-1 und reichlich kosmetische Items. Umso besser, dass ihr euch in Rocket League keinerlei Sorgen wegen Crossplay machen müsst.

Ray's The Dead - 22. Oktober - PC, PS4

OK, Ray's The Dead ist kein Spiel, das euch das Fürchten lehren wird, es sieht aber zumindest nach einem Titel aus, der sich dem übersättigten Zombie-Genre auf spaßige Weise nähert. Spielerisch könnt ihr euch das Ganze wie eine Mischung aus Pikmin und Stick it to the Man vorstellen, in der ihr eine Horde kleiner Zombies steuert. Ein Glück, dass Ray's The Dead nach langer Entwicklungszeit noch rechtzeitig vor Halloween erschienen ist.

Overwatch - Halloween Terror 2020 - 13. Oktober bis 3. November - PC, PS4, Switch, Xbox One

2020 kehrt der beliebte PVP-Modus Junkenstein's Revenge zu Blizzards populärem Helden-Shooter zurück. Unser Highlight sind jedoch die Halloween-Skins, die eure Helden in Gruselgeschöpfe verwandeln, zum Beispiel den untoten Geisterpirat „Fliegender Holländer". Wir finden: Ihr solltet einen Blick auf Halloween Terror 2020 werfen, bevor das Event am 3. November sein Ende findet.

Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest - 13. Oktober - PC

Angesiedelt an real existierenden Orten, ist Heart of the Forest das erste Spiel, das auf der Tabletop-RPG-Marke Werewolf: The Apocalypse basiert. Es handelt sich um ein narratives Gruselabenteuer, in dem die junge Maia nach Polen zurückkehrt, um die Wurzeln ihrer Familie zu entschlüsseln. Dass Maia dabei auf dunkle Geheimnisse stößt, versteht sich von selbst, oder? Heart of the Forest setzt auf eine schicke, collagenhafte Optik und nutzt ein System, das analysiert und bestimmt, was für eine Art Werwolf ihr seid. Eine sehr gute Empfehlung für diejenigen, die an Halloween Lust auf eine spannende Geschichte haben!

Call of Duty: Warzone - Halloween event - 20. Oktober bis 3. November - PC, PS4, Xbox One

Call of Duty: Warzone boomt bereits seit seiner Veröffentlichung im März, aber das Halloween-Event muss sich definitiv nicht verstecken. „Haunting of Verdansk" verwandelt die Battle-Royale-Map in eine Landschaft wie aus einem Horrorfilm. Dazu kommen ein nächtliches Setting, Zombies, die von gefallenen Spieler*innen gespielt werden und mehrere ikonische Horrorfilm-Skins, darunter Jigsaw aus Saw und Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre.

Blair Witch: Oculus Quest Edition - 29. Oktober - Oculus Quest

Passend zur schaurigen Jahreszeit gibt es Blair Witch nun auch für Oculus, die immersivste Plattform auf dem Markt. Die Oculus-Quest-Version beinhaltet neue Kreaturen und zusätzliche, schauderhafte Begegnungen für die diejenigen, die mutig genug sind, sich in die Black Forest Hills zu begeben. Das Beste am Spiel, das inhaltlich an den gleichnamigen Film angelehnt ist: Dank VR könnt ihr den Hund nun streicheln als würdet ihr euch wirklich direkt neben ihm befinden.

Phasmophobia - 18. September - PC

Wolltet ihr jemals Geisterjäger*in sein? Immerhin kennen viele von uns die paranormalen Dokus, in denen Leute schreiend durch die Gegend rennen und uns damit vor unseren Fernsehern prächtig amüsieren. Nun, dank Phasmophobia von Kinetic Games könnt ihr mittlerweile selbst zu paranormalen Ermittler*innen werden. Schnappt euch einfach drei Freunde und seid euch gewiss: Dieses Koop-Horrorspiel wird euch richtig Angst einjagen.

Splatoon 2 - Splatoween - 30. Oktober bis 1. November - Switch

Unser Lieblings-Paintball-Shooter Splatoon 2 bringt dieses Jahr sein Splatoween-Event zurück. Seit dem 30. Oktober findet ihr im Spiel kosmetische Halloween-Objekte und das Areal „Inkopolis Square hub" ist mit Halloween-Dekoration versehen. Im Main Event treten Team Trick und Team Treat in einer Reihe von Turfwar-Kämpfen gegeneinander an.

Pokémon GO - Halloween 2020 Update - 23. Oktober bis 3. November - Android, iOS

Das vierte Halloween-Event von Pokémon Go in Folge bietet die Chance auf exklusive Avatar-Objekte und bringt die Geister-Pokémons ins Spiel. Galarian Yamask feiert sein Debüt, außerdem gibt es neue Versionen von Gengar und Sableye in halloweengerechten Outfits zu fangen. Die Geister-Pokémons tauchen im Halloween-Update zu mehreren Gelegenheiten auf - unter anderem in Eiern und während Raids.

Fortnite - Fortnitemares - 21. Oktober bis 3. November - PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android

Fortnitemares ist zurück. Dieses Mal bringt es Midas und seine wiedererweckten Handlanger mit zur Party. Euch erwarten neue Spielmodi, Kosmetika und eine neue Mechanik, die es besiegten Spieler*innen erlaubt, übernatürliche Fähigkeiten einzusetzen, um die verbleibenden Teilnehmer*innen vor Probleme zu stellen. Außerdem wird in der Halloween-Nacht im Party-Royale-Modus eine Performance von Reggaeton-Star J Balvin stattfinden, die am nächsten Tag mehrmals wiederholt wird.