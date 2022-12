Gamereactors Spiel des Jahres

HQ

2022 mag ein Jahr für erhöhte Verzögerungen bei einigen großen Titeln wie Starfield, Hogwarts Legacy und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gewesen sein, aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch einige großartige Spiele hervorgebracht hat. In der Tat ist es fast gut, dass einige Schwergewichte, die für das nächste Jahr vorgesehen sind, 2022 nicht herausgekommen sind, da die Konkurrenz möglicherweise zu hart war, um zu glänzen.

Genug über 2023, wir schauen auf das gerade vergangene Jahr, und es war ein großartiges für Videospiele. Von überraschenden Breakout-Hits wie Stray bis hin zu den Fortsetzungen, die es geschafft haben, die großen Erwartungen zu erfüllen, die die Spieler an sie hatten, wie A Plague Tale: Requiem.

Leider hatte ich noch keine Zeit, all die großartigen Spiele zu spielen, die 2022 veröffentlicht wurden, aber in Wirklichkeit dreht sich ein Großteil der Diskussion über das Spiel des Jahres nur um zwei Titel, wobei sie Elden Ring und God of War sind: Ragnarok. Seit Anfang des Jahres sind dies die beiden Spiele, von denen jeder dachte, dass sie um die meisten Auszeichnungen kämpfen würden, und es überrascht nicht, dass sie genau das getan haben.

Werbung:

Bevor wir darauf eingehen, welcher Titel das Spiel des Jahres mit nach Hause nimmt, gibt es ein paar lobende Erwähnungen in der Reihenfolge. Erstens muss Stray für sein Worldbuilding, interessantes Gameplay, niedliche Katze und für den Beweis anerkannt werden, dass man heutzutage nicht mehr als 70 Pfund bezahlen muss, um ein großartiges Spiel zu haben. Dann gibt es Sifu, das mich mit seinem einzigartigen Alterungskonzept in seinen Bann gezogen hat und mich stundenlang spielen ließ, während ich mich schließlich bis zum Kampf gegen Korridore von Feinden hocharbeitete, ohne einen Treffer zu erleiden.

Richtig, wenn die aus dem Weg geräumt sind, werfen wir einen Blick auf Elden Ring und God of War: Ragnarok. Inzwischen haben Sie wahrscheinlich alles gelesen, was es über diese beiden Spiele zu lesen gibt, also werde ich nicht tief darauf eingehen, wie sie funktionieren und was sie großartig macht, aber ich muss sagen, dass die Wahl zwischen den beiden ziemlich schwierig ist, da ihre Ziele völlig unterschiedlich sind.

Elden Ring ist einerseits ein fantastisches Spiel im traditionellen Sinne dessen, was ein Spiel ist. Von dem Moment an, in dem Sie Limgrave betreten, sehen Sie die Burg, der Sie sich nähern müssen, und das letztendliche Ziel dieses großen leuchtenden Baumes in der Ferne. Der Spaß liegt darin, wie du diese Reise annimmst, welche Waffen du verwendest und mit welcher Ausrüstung du dich ausrüstest, um die Länder dazwischen zu überleben.

Werbung:

God of War: Ragnarök hingegen erlaubt einige Ausrüstungs- und Waffenwechsel, verlässt sich aber nicht darauf, dass der Spieler so viel wie möglich aus dem Spiel macht. Stattdessen gibt es eine anständige Menge von dem, was einige als "Händchenhalten" in Kratos' neuestem Ausflug bezeichnen könnten, aber das lenkt nicht unbedingt von der Erfahrung ab. Ich fand heraus, dass es ein oder zwei Male gab, wo Atreus oder Mimir die Antwort auf ein Rätsel aufzeigten, bevor ich darüber gestolpert war, aber in den meisten Fällen war ihr Dialog oft hilfreich, um Dinge zu finden, von denen ich gerade wegsprinten wollte.

God of War: Ragnarok zeigt dir auch seine Geschichte. Es möchte, dass du im Kampf gegen Odin engagiert bist, während Elden Ring dich nicht wirklich wissen musst, warum du Elden Lord werden musst, nur ist es etwas, das getan werden muss. Auch dies sagt nicht, was besser ist, nur dass die beiden signifikant unterschiedliche Ansätze haben, ein Spiel zu sein.

Die Frage ist also, wie entscheiden wir, was besser ist? Nun, es scheint am besten zu sein, zu sehen, wie gut es jedem von ihnen gelingt, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Elden Ring ist ein einfacher Triumph des Open-World-Genres und hat es geschafft, den äußerst lohnenden Gameplay-Stil von FromSoftware seinem bisher größten Publikum zugänglich zu machen. Es gibt den Spielern eine fast endlose Menge an Bauoptionen und Spielmöglichkeiten, mit einer Welt, die wunderschön ist, selbst wenn sie versucht, Sie zu töten.

Trotz alledem ist Elden Ring immer noch ein großer Diskussionspunkt an zwei Hauptfronten: seinem späten Spiel und seiner Schwierigkeit. Die letztgenannte dieser Optionen anzugehen, ist wie auf dünnem Eis mit Eierschalen obendrauf, als eine falsche Bewegung und ich werde verspottet, weil ich denke, dass das Spiel zu schwer zu schlagen ist. Elden Ring ist nicht allzu schwer, selbst bei lächerlichen Kämpfen wie Malenia und dem Feuerriesen, seine Schwierigkeit kann durch Geisterasche angepasst werden, aber darin liegt das Problem.

Es gibt jetzt Puristen, die glauben, dass die Verwendung von Geisterasche eine große Blasphemie ist, und diejenigen, die einfach nur das Spiel genießen wollen. Für diejenigen, die jeden Boss alleine machen wollen, war dies eine etwas unfaire Erfahrung, da es schien, dass die Gegner im späten Spiel fast so konzipiert waren, dass sie im Zwei-gegen-Eins bekämpft werden konnten.

Das späte Spiel von Elden Ring ist ebenfalls ein Problem, da es Feinden aus dem Nichts eine riesige Machtspitze verleiht, was den Endspurt zu einem langwierigen Kampf macht. Das macht Elden Ring zu einem fantastischen Spiel, das sich mit der Zeit etwas selbst ausbrennt.

God of War: Ragnarok leidet jedoch nicht unter diesen Problemen und hat mir den Titel Spiel des Jahres verdient. Bis ich das Spiel beendet hatte, war ich mir sicher, dass ich Elden Ring als Gewinner benennen würde, aber Kratos' letztes nordisches Abenteuer verpasst einfach keinen Beat. Seine Geschichte bleibt konsistent und exzellent, seine Grafik ist atemberaubend und seine Gameplay-Schleife ist extrem solide, wobei Sony Santa Monica den Kampf von 2018 God of War mit Ergänzungen wie dem Draupnir Spear verbessert.

Elden Ring ist ein Spiel für die Ewigkeit, aber das gleiche gilt sicherlich für God of War: Ragnarok, das es schafft, die großen Erwartungen der Spieler zu übertreffen und gleichzeitig eine großartige Mischung aus dem filmischen Stil zu bieten, für den AAA-Spiele heutzutage bekannt sind, ohne auf viszerales und manchmal zufriedenstellend schwieriges Gameplay zu verzichten. Beide Spiele sind gespickt mit unvergesslichen Erlebnissen und verdienen ihren Platz unter den am höchsten bewerteten Spielen des Jahres, aber God of War: Ragnarok hat einfach diesen Vorteil, indem es dich nicht nur mit einer fantastischen Welt und Kämpfen beschäftigt, sondern auch diese emotionalen Storytelling-Momente schafft, die beweisen, dass Videospielgeschichten etwas Besonderes sind.