Gamereactor's Gamer Guides: Wesentliche Maßnahmen

HQ

Es ist schwer, heutzutage ein Spiel zu finden, in dem es keine Art von Action gibt. Sogar in Ihren Visual Novels kann es vorkommen, dass der eine oder andere Fetzen dazwischen geworfen wird, nur um die Dinge interessant zu halten. Wenn wir hier bei Gamereactor jedoch über Actionspiele sprechen, sprechen wir nicht über die Spiele, die wirklich RPGs mit einer guten Portion Kampf sind, oder die Point-and-Click-Adventures mit einer Explosionssequenz.

Nein, wir sprechen von den Spielen, die durch und durch Action sind. Du kämpfst, sprintest und stirbst möglicherweise die meiste Zeit deiner Zeit mit diesen Spielen, und deshalb haben wir fünf Tipps zusammengestellt, die das Genre von seiner besten Seite verkörpern.

5. Batman: Arkham City

Werbung:

Du könntest jedes der Arkham-Spiele von Rocksteady hier hinwerfen, aber Batman: Arkham City ist eines der großartigen Allround-Actionspiele, das bis heute einen Höhepunkt des Genres darstellt. Eine weitläufige Karte voller Dinge, die es zu tun gibt, eine großartige Geschichte voller unvergesslicher Bösewichte und natürlich der patentierte Arkham-Kampfstil sorgen für eines der besten, wenn nicht sogar das beste Batman-Spiel, das wir haben.

4. Metroid Prime

Während wir uns alle auf Samus Arans Rückkehr in Metroid Prime 4: Beyond freuen, ist es der perfekte Zeitpunkt, um zum Klassiker Metroid Prime von 2002 zurückzukehren. Als nostalgischer Eintrag auf unserer Liste schafft es Metroid Prime immer noch, mit seinen Schießereien, seiner Grafik und vielem mehr mitzuhalten (vor allem dank eines schönen Remasters). Wenn Sie sehen möchten, warum so viele Nintendo-Fans seit Jahren den Kopf über die Rückkehr dieser Serie verlieren, dann schauen Sie es sich an.

3. Ghostrunner

Von einem langsameren, älteren Franchise bis hin zu einem neuen, bei dem du nie Pausen einlegen kannst, bietet Ghostrunner ein atemberaubendes, rhythmischeres Actionspiel für alle, die Mobilität mit ihrem üblichen Kampferlebnis verbinden möchten. Das Herumflitzen im Dharma Tower macht unendlich viel Spaß und bietet eine großartige Einführung in das hektische Tempo, das in einigen anderen erstklassigen Actionspielen wie Hotline Miami und Ultrakill geboten wird.

2. Sekiro: Schatten sterben zweimal

Werbung:

Wenn du jemals die Gamereactor Show oder eine unserer Gaming Gossip-Episoden gehört hast, weißt du, dass ich immer auf der Suche nach dem Spiel bin, das es mit Sekiro: Shadows Die Twice aufnehmen kann. Für diejenigen, die eine schwierige, aber lohnende Zeit lieben, kann man es nicht viel besser machen, und ausnahmsweise schafft es FromSoftware, eine Geschichte einzubauen, die man verstehen kann, ohne stundenlang Lore-Videos auf YouTube anzusehen.

1. Gott des Krieges

Sowohl Kratos' alte als auch neue Geschichten könnten leicht ihren Weg auf diese Liste finden, und wenn du jemand bist, der es liebt, griechische Götter und Nordmänner zu verprügeln, solltest du beide ausprobieren. Wir sprechen hier jedoch speziell über das Reboot von 2018. Wer hätte gedacht, dass eine Geschichte über eine wütende, mörderische Darstellung von Wut ein solches Gewicht und eine solche Tiefe haben kann? Die sich entwickelnde Beziehung von Atreus und Kratos macht dieses Spiel zu einem Actionspiel, das für jeden würdig ist, der eine gute Geschichte liebt, und es hat die Gameplay-Tiefe, um es auch mit den Großen aufzunehmen.

Welche Actionspiele hätten es deiner Meinung nach auf die Liste schaffen sollen?