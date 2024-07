Gamereactor's Gamer Guides: Unverzichtbares RPG

HQ

Von den Essential Guides, die wir bisher erstellt haben, ist dieser vielleicht am schwierigsten zu erstellen. Nicht, weil es schwer wäre, fünf RPGs zu finden, die wirklich wichtig sind, aber es gibt einfach viel zu viele davon, die mir in den Sinn kommen.

Um es auf fünf Spiele zu beschränken, haben wir daher einige absolute Knaller ausgelassen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Star Wars: Knights of the Old Republic, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Diablo II. Das sind alles Spiele, die unsere Top 10 locker vervollständigt hätten, aber ich werde nicht der erste sein, der in dieser Artikelserie mit den Konventionen bricht, und deshalb habe ich fünf herausgesucht. Verklagen Sie mich.

5. The Elder Scrolls V: Skyrim

Ihr Morrowind- und Oblivion-Puristen da draußen tragt diese Spiele vielleicht immer noch sehr in eurem Herzen, aber wenn ihr sie noch nicht gespielt habt und sie heute ladet, werdet ihr feststellen, dass sie stark gealtert sind. Das Gleiche gilt für Skyrim, aber diese buggye Schönheit schafft es immer noch, genug Charme zu haben, um ihren Platz auf dieser Liste zu bekommen. The Elder Scrolls V: Skyrim ist eine erstaunliche Errungenschaft eines RPGs, und obwohl modernere Spiele es vielleicht übertroffen haben, gibt es einen Grund, warum so viele von uns mehr als ein Jahrzehnt später immer noch in das Land der Nord zurückkehren.

4. The Witcher 3: Wilde Jagd

Apropos RPG, das Skyrim übertroffen hat, hier haben wir The Witcher 3. Das Spiel, das die Leute wirklich dazu gebracht hat, Cyberpunk 2077 zu spielen, das Erlebnis, das so viele der Fans von The Witcher angezogen hat, und eines der besten Spiele aller Zeiten. The Witcher 3: Wild Hunt ist ein Spiel, das mich irgendwie dazu gebracht hat, es dreimal zu spielen, selbst bei 100 Stunden ungerade pro Durchlauf. Es lässt dich vielleicht nicht sein, wer du sein willst, aber die Handlung, die Charaktere, die Welt und die Quests werden dich diese besondere Art von Leere fühlen lassen, sobald du alles wieder eingepackt hast.

3. Mass Effect

Wir konnten hier keinen BioWare-Titel haben, und obwohl wir eine Weile darum gerungen haben, ob wir stattdessen Dragon Age an diesen Ort stellen sollten, gibt es bereits genug Fantasy auf dieser Liste, und BioWares Weltraumoper ist von Anfang bis Ende eine der unvergesslichsten Geschichten in der Spielegeschichte. Unvergessliche Charaktere, Sprüche, die du noch Jahre nach dem Spielen zitieren wirst, und die beste letzte Mission in der gesamten Spielewelt machen die Mass Effect-Trilogie zu einem Muss für jeden, der sich für RPGs interessiert.

2. Fallout: New Vegas

In gewisser Weise könnte man diese Liste eher als eine Hommage an einige unserer Lieblings-RPG-Entwickler lesen als an die Spiele selbst. Wenn wir über geliebte RPG-Entwickler sprechen, werden nur wenige höher geschätzt als Obsidian, und ein großer Teil dieser Verehrung ist Fallout: New Vegas zu verdanken. Fallout: New Vegas, das beste Spiel von Bethesda, das sie nicht entwickelt haben, hat das Franchise bei den Hörnern gepackt und es zu neuen Höhen geführt, selbst nach dem brillanten Erfolg von Fallout 3. Auch heute noch gilt das Spiel als Höhepunkt dessen, was RPGs erreichen können, wenn du also noch nicht in das Ödland der Mojave eingedrungen bist, ist jetzt deine Zeit gekommen.

1. Baldur's Gate III

Recency Bias sei verdammt, ich setze es auf die Liste. Baldur's Gate III war zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht einmal ein Jahr auf dem Markt, und doch wussten die Leute selbst nach den ersten Kritiken, dass uns etwas Besonderes bevorstand. Durch die Kombination der liebenswerten Gefährten eines BioWare-Klassikers mit komplizierten Klassen, einer detaillierten Charaktererstellung und so viel Entscheidungsfreiheit der Spieler, dass es sich manchmal besser anfühlte als einige echte D&D-Kampagnen, setzte Baldur's Gate III eine neue Messlatte für das CRPG-Genre, die wir wahrscheinlich in den kommenden Jahren nicht mehr erreichen werden. Inzwischen habt ihr wahrscheinlich mehr als genug Lob für Larians herausragende Leistung gehört, und wenn ihr es bereits ausprobiert habt, probiert vielleicht etwas wie Divinity: Original Sin II aus, um ein ähnliches Erlebnis zu bekommen, aber ansonsten tut euch selbst einen Gefallen und macht euren ersten Tav.

Was ist dein Lieblingsrollenspiel? Haben wir es verpasst? Lassen Sie es uns wissen und sehen Sie sich unsere anderen Guides für Action, Abenteuer und Plattform an.