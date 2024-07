Gamereactor's Gamer Guides: Unverzichtbares Kämpfen

HQ

Wie schon bei Puzzle-, Action-, RPG-, Plattform- und Abenteuerspielen listen wir jetzt einige der besten Kampfspiele auf, die wir lieben, wenn wir in der Stimmung sind, uns zurückzulehnen (oder uns festzusetzen, je nachdem, wie wettbewerbsfähig man ist) und Leute zu Brei zu schlagen.

Während wir diese Liste mit fünf Empfehlungen mit Klassikern wie Mortal Kombat, Street Fighter und Tekken hätten füllen können, haben wir uns für einen anderen Ansatz entschieden und die Franchises, die ihr alle kennt, für einige Empfehlungen aufgegeben, die etwas mehr über den Tellerrand hinausgehen. Das soll nicht heißen, dass diese Spiele nicht gut sind, sie sind nicht ohne Grund die Könige und Street Fighter 6 und Tekken 8 sind für viele Fans zwei der besten Kampfspiele aller Zeiten, aber wir wollten nicht nur Franchises durchgehen, die jeder kennt.

5. Skullgirls 2. Zugabe

Auch wenn dieses Spiel in seinen Kritiken durch die jüngsten Kontroversen einen Schlag erlitten hat, drehte sich keine der negativen Stimmungen um seine Kämpfe und großartigen Kampfmechaniken. Skullgirls war ein Indie-Fighter, der 2013 auf den Markt kam und den Spielern handanimierte Charaktere, einen Story-Modus, in dem sie diese Charaktere und die Welt besser kennenlernen konnten, und einen frenetischen Kampfstil bot, der absolut einzigartig bleibt. Erst 2022 stand es auf der Hauptbühne der EVO und hat also immer noch einen lebendigen Wettbewerbsgeist.

4. Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ ist ein weiterer unglaublich schneller Kämpfer, der sich mehr auf die Teamzusammenstellung verlässt, ähnlich wie bei Marvel vs. Capcom. Der Grund, warum es auf dieser Liste steht und nicht ein Spiel aus dieser Reihe? Nein, das liegt nicht daran, dass wir massive DBZ-Köpfe sind. Anstatt ein Fan-Service-Spiel zu sein, wie es viele Anime-Kämpfer sind, ist Dragon Ball FighterZ in erster Linie ein Kampfspiel und erst in zweiter Linie ein Dragon Ball-Spiel, dank der Aufmerksamkeit, die darauf verwendet wird, dass die Mechanik solide ist.

3. Ungerechtigkeit 2

Ich weiß, ich habe nicht gesagt, dass es Mortal Kombat gibt, aber das schließt die anderen modernen Franchises von NetherRealm nicht aus. Die Injustice-Spiele sind großartige Superhelden-Prügel, und der zweite Teil hat einige großartige Lektionen aus seinem Vorgänger gelernt. Eine riesige Liste, filmreife Kämpfe und eine anständige Actionfilm-Geschichte lassen uns das nächste Injustice-Spiel mit Spannung erwarten. Wenn Mortal Kombat 1 es nur hätte sein können.

2. Killer-Instinkt

ULTRAAAAA COMBOOOOOO!! Ich kann diese Worte immer noch in meinem Kopf widerhallen hören, wenn ich an Killer Instinct denke. Das Revival von 2013 ist vielleicht nicht so beliebt wie die Titanen des Kampfes von heute, aber der Kulthit ist immer noch mehr als die Zeit wert. Wahnsinnige Kombos und ein großartiges und abwechslungsreiches Roster machen Killer Instinct zu einer wirklich lohnenden Erfahrung für alle, die bereit sind, die Zeit zu investieren, um ihre Angriffe aneinander zu ketten.

1. Super Smash Bros. Ultimativ

Super Smash Bros. Ultimate ist der einzige Name aus einer großen Franchise auf dieser Liste, und es ist schwer, Super Smash Bros. Ultimate nicht in eine Kampfspielliste einzuordnen. Es gibt andere Plattform-Kämpfer wie Brawlhalla und MultiVersus, aber sie können nicht wirklich mit Super Smash Bros. mithalten. Der Crossover-Traum, den wir uns alle als Kinder gewünscht haben, das neueste Spiel der Serie hat jetzt mehr als 80 Kämpfer in seiner Liste. Natürlich bedeutet das nicht, dass man nur viele Charaktere hat, dass man ein gutes Spiel hat, aber die wahre Errungenschaft von Super Smash Bros. Ultimate ist, dass sich alle Charaktere unterschiedlich anfühlen und Spielstile haben, die mit ihrem Spiel verbunden sind. Irgendwie ist dieses Spiel ausbalanciert, was sich verrückt anfühlt, aber es ist so, und es macht auch wirklich Spaß.

