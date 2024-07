Gamereactor's Gamer Guides: Unverzichtbares Abenteuer

HQ

Nachdem wir die wichtigsten Actionspiele behandelt haben, die ihr unserer Meinung nach spielen solltet, wenn ihr ein wirklich gutes Verständnis für das Genre bekommen wollt, gehen wir zu der anderen Genre-Beschreibung über, die heutzutage in so ziemlich jedem Spiel auftaucht: Abenteuer.

Abenteuer gibt es in allen möglichen Formen und Größen, aber für diese Liste entscheiden wir uns für die Spiele, die den Geist einer epischen Geschichte oder Reise wirklich einfangen. Es gibt keine Charaktererstellung, wie es bei RPGs der Fall ist, und es wird auch keine Spiele geben, die sich auf ein Abenteuer konzentrieren, bei dem du von einem Ort zum anderen springst (glaub mir, dafür haben wir eine andere Liste).

5. Das Geheimnis der Affeninsel (1990)

Was wäre eine Abenteuerliste ohne klassisches Point-and-Click? Nun, es ist kein sehr guter, das kann ich Ihnen sagen. Während Telltale heutzutage der König des Point-and-Click-Spiels ist und wir einige der besten für diese Liste berücksichtigt haben, ist The Secret of Monkey Island ein klassisches Abenteuerspiel, das bis heute Bestand hat. Der Humor, das einzigartige Gameplay und die Skurrilität vereinen sich zu einem Klassiker, der das Genre definiert, und einen, den wir im Adventure-Genre nicht mehr missen möchten.

4. Streuner (2022)

Von einem Klassiker bis hin zu einem modernen Abenteuerspiel ist Stray aus dem Jahr 2022 eine Meisterklasse darin, wie man ein Publikum aus dem Nichts gefangen nimmt und es während der kurzen, aber unglaublich unterhaltsamen Geschichte an sich bindet. Die Tatsache, dass du als niedliche Katze spielst, fühlt sich fast zweitrangig an im Vergleich zu der Arbeit, die BlueTwelve Studio in dieses Abenteuerspiel gesteckt hat, das es dank großartigem Leveldesign, Worldbuilding und mehr zu einem der herausragenden Hits des Jahres gemacht hat.

3. Uncharted (2007)

Auch wenn das Buch von Nathan Drake geschlossen sein mag, hat die Uncharted-Reihe immer noch einige der besten Arbeiten von Naughty Dog hervorgebracht. Wir könnten wirklich jeden der Einträge auf diese Liste setzen, und ehrlich gesagt glauben wir, dass Sie sie alle spielen sollten, wenn Sie es lieben, sich in ein gutes Abenteuer zu stürzen. Nathan Drake und Lara Croft kämpfen oft darum, wer der Indiana Jones unserer Zeit ist, und obwohl wir es lieben, ab und zu ein bisschen Grab zu plündern, hat Uncharted es gerade erst geschafft, sich auf die Liste zu setzen.

2. Jenseits von Gut und Böse (2003)

Es gibt einen Grund, warum alle nach einer Fortsetzung von Beyond Good & Evil schreien. Das Originalspiel ist sehr, sehr gut und fängt den Geist eines wilden Sci-Fi-Abenteuers besser ein als selbst einige Titel in langjährigen Franchises. Dank des Remakes zum 20-jährigen Jubiläum, das gerade herausgekommen ist, ist jetzt ein großartiger Zeitpunkt, um in diesen nostalgischen Klassiker einzutauchen und eine finstere Alien-Verschwörung zu enthüllen.

1. Red Dead Erlösung (2010)

Obwohl diese Listen keines dieser Abenteuerspiele über einander stellen, ist es schwer, gegen Red Dead Redemption und insbesondere gegen sein Vorgänger als eines der besten Abenteuerspiele aller Zeiten zu argumentieren. Wenn Sie sich wirklich in einer fiktiven Welt verlieren möchten und dennoch viel von dem Guten und Schlechten unserer eigenen Welt darin reflektiert sehen, dann sind Rockstars Western genau das Richtige für Sie. Ohne das Gewicht des Satire-Bedürfnisses von Grand Theft Auto, das auf ihm lastet, lässt Rockstar in Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2 wirklich seine Schreibmuskeln spielen, um ein Erlebnis zu schaffen, das du nicht vergessen wirst.

Was haben wir auf dieser Liste vermisst? Was ist dein Lieblings-Abenteuerspiel? Lassen Sie es uns wissen!