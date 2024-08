Gamereactor's Gamer Guides: Unverzichtbarer Shooter

HQ

Das Shooter-Genre hat sich zu einem der beliebtesten der Spielewelt entwickelt, mit unzähligen großen Franchises, die oft geprägt wurden und in allen Bereichen der Unterhaltung als Ikonen anerkannt werden. Ob es Call of Duty, Battlefield, Halo, Doom, Quake, Counter-Strike ist, die Liste geht weiter. Ich habe fünf Spiele ausgewählt, die das Beste aus der Shooter-Szene hervorheben, wobei jedes unter Berücksichtigung seiner aktuellen Zugänglichkeit und allgemeinen Brillanz ausgewählt wurde.

5. Superscharf

In einer Welt, die von Arena-Shootern und rasanten Multiplayer-Angeboten dominiert wird, ist Superhot die auffällige und wirklich herausragende Alternative. In diesem Spiel geht es darum, ein Level zu beenden, ohne getroffen zu werden. Es ist eine Kugelhölle, in der du langsam ankommenden Geschossen physisch ausweichen musst, während du dir Waffen aneignen musst, um dich zu wehren und Bedrohungen auf eine nahtlose und wirklich elegante Art und Weise zu eliminieren, die dem Spieler mühelos das Gefühl gibt, ein moderner Actionfilmstar zu sein. Dies ist eines der besten Beispiele für FPS-Gameplay und es ist auch der Inbegriff dessen, was Virtual Reality sein kann und sollte, wenn es auch in diesem Format gespielt wird.

4. Doom Eternal

Um ehrlich zu sein, könnten Sie ganz einfach entweder Doom (2016) oder Doom Eternal auf diese Liste setzen, und sie würden genau hineinpassen. Die Leute von id Software sind seit Jahrzehnten Shooter-Meister und Doom Eternal ist nur das neueste Kapitel in dieser Geschichte. Es ist Hardcore und actiongeladen, äußerst unterhaltsam, herausfordernd, gewalttätig und spannend. Es ist alles, was man sich von einem FPS-Erlebnis wünscht und beweist einmal mehr, dass id - egal ob sie an Doom, Quake, Rage oder sogar Wolfenstein arbeiten - zu den besten in der Branche gehören.

3. Halo: Die Master Chief Kollektion

Es sagt viel über den Zustand von Halo als Franchise aus, dass The Master Chief Collection diese Liste über Infinite schafft, aber das hat eigentlich ein paar Gründe. Erstens ist dies ein Gigant von einem Videospiel, das stundenlang unterhalten wird, und zweitens liegt es daran, dass seine Inhalte die besten sind, die Halo je geliefert hat. Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach, das sind alles ikonische Spiele, die Bungie als einen der ganz Großen zementiert haben, bevor es die Sci-Fi-Serie verließ und sich auf Destiny konzentrierte. Es gibt keinen besseren Weg, Halo zu genießen.

2. GoldenEye 007

Die kürzliche Wiederveröffentlichung ist der Grund, warum GoldenEye 007 in dieser Liste steht. Einer der kultigsten Shooter aller Zeiten, nicht nur wegen seiner Brillanz und seiner hervorragenden Mechanik, sondern auch wegen des weitreichenden Einflusses, den er in den folgenden Jahren auf den Shooter-Bereich in der Konsolenabteilung hatte. Freundschaften wurden in diesem Spiel geschmiedet und zerbrochen, und das alles in einer Zeit, in der Online-Gaming nur ein Traum war. Perfect Dark mag es geschlagen haben, wenn es um ausgefeilte technische Details geht, aber GoldenEye 007 bleibt ein leuchtendes Beispiel für Shooter in Bestform.

Lobende Erwähnung: Borderlands 2

Vielleicht ist das meine unsterbliche Liebe für die Fortsetzung von Gearbox, die mich dazu veranlasst hat, sie hier als lobende Erwähnung einzufügen, aber unabhängig davon, ob das der Fall ist oder nicht, kann man nicht leugnen, dass Borderlands 2 einer der besten Shooter aller Zeiten ist, und wohl auch der beste Looter-Shooter aller Zeiten. Es ist urkomisch, macht mühelos Spaß, ist komplex und tiefgründig, wird von einer riesigen Auswahl an Inhalten unterstützt und ist perfekt für Solospieler und Gruppen von Freunden gleichermaßen. Es ist immer noch der Höhepunkt der Borderlands -Serie.

Haftungsausschluss: Obwohl es großartige Call of Duty Titel gab, habe ich mich entschieden, die Auswahl von Spielen in der Serie zu vermeiden und stattdessen zeitlosere Alternativen zu wählen.

Auch wenn Destiny 2 ein gutes Beispiel für einen großartigen Shooter ist, bedeutet der Live-Aspekt und die vielen Jahre an Inhalten, die vergangen sind, dass ich mich entschieden habe, dieses Spiel auch hier zugunsten von Projekten zu vermeiden, die man immer noch in ihrer Gesamtheit erleben kann.

1. Gegenschlag 2

Man kann keine Shooter-Liste haben, ohne zu erwähnen, was wohl der König des Genres ist. Das beste Beispiel für einen kompetitiven Shooter-Titel, Valve 's Counter-Strike 2 beeindruckt weiterhin als Goldstandard des Shooter-Genres. Wenn überhaupt, dann richtet sich dieses Lob eher an Counter-Strike: Global Offensive, aber dieses Spiel wurde kürzlich zugunsten von CS2 eingestellt, weshalb die reine Fortsetzung stattdessen den Platz bekommt. So oder so, für ein kostenloses Spiel werden Sie heute nicht viele bessere Optionen finden.